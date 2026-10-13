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Новости Липецка

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Отцов года Липецкой области наградят почетным знаком

Отцов года Липецкой области наградят почетным знаком

Размер премии для лучших отцов Липецкой области увеличен с 50 тыс. до 75 тыс. рублей с 2026 года. В этом году 20 из 24 награждаемых — многодетные отцы.

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