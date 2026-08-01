Швентек о работе с новым тренером: «Моя цель – внедрить все изменения, которые он хочет видеть в моей игре»

Восьмая ракетка мира Ига Швентек поделилась настроем перед стартом тысячника в Торонто. – Какие главные цели ставите перед собой на североамериканскую серию? – У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к харду, так что подготовка не получилась такой сжатой, как в прошлом году.
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