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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о работе с новым тренером: «Моя цель – внедрить все изменения, которые он хочет видеть в моей игре»

Восьмая ракетка мира Ига Швентек поделилась настроем перед стартом тысячника в Торонто. – Какие главные цели ставите перед собой на североамериканскую серию? – У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к харду, так что подготовка не получилась такой сжатой, как в прошлом году.

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