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Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года

Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года

Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года. При помощи специального оборудования они могут помочь фельдшерам скорой помощи поставить пациенту диагноз и принять решение о госпитализации.

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