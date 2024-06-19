Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года. При помощи специального оборудования они могут помочь фельдшерам скорой помощи поставить пациенту диагноз и принять решение о госпитализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии