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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масвидаль объявил о возвращении в ММА: «Возобновляю карьеру»

«Я возобновляю карьеру», – написал экс-боец UFC в социальных сетях. В последний раз Масвидаль (35-17) дрался в апреле 2023 года, когда проиграл Гилберту Бернсу на турнире UFC 287.

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