Однажды у меня спросили: что я стану делать, когда мой трицепс окончательно обвиснет, талия расплывется, и уровень гормонов не позволит отличить привлекательного мужчину от троллейбуса.
4 сериала на весну, которые лучше, чем секс
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Стародубцев
Всё сериалы полный отстой
Ответить
10 час.
Александр Стародубцев
Всё таки казалось, что Морена на пяток ступеней выше по умственному развитию.
Ответить
10 час.
А
Александр24
Даже по краткой аннотации видно, что это дерьмо и смотреть не стоит.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии