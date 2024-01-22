Россия намерена запретить Великобритании ловить рыбу в Баренцевом море А как и зачем Медведев "отдал" Норвегии 80 тысяч кв.
А как быть с норвегами?
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
У власти кризис. Как быть с мигрантами, как быть с Норвегами?! Не быть извращенцами.
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5 час.
лл
лина любимцева
МЕДВЕДЕВ НЕ ИМЕЛ ПРАВА ОТДАВАТЬ МОРЕ, ЗЕМЛИ, он что, императором был, и это все у него было в личной собственности? ДА ЗА ТАКИЕ ДЕЛА СУДИТЬ НУЖНО! И давать пожизненный срок!! Отменить "дарение", КАК НЕЗАКОННОЕ!!
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4 час.
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