А как быть с норвегами?

У власти кризис. Как быть с мигрантами, как быть с Норвегами?! Не быть извращенцами.

лл

лина любимцева

МЕДВЕДЕВ НЕ ИМЕЛ ПРАВА ОТДАВАТЬ МОРЕ, ЗЕМЛИ, он что, императором был, и это все у него было в личной собственности? ДА ЗА ТАКИЕ ДЕЛА СУДИТЬ НУЖНО! И давать пожизненный срок!! Отменить "дарение", КАК НЕЗАКОННОЕ!!