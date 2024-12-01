Басков пояснил резкую смену имиджа: «Девчонки должны наряжаться»

Артист, судя по всему, отказался от нарядов с перьями и стразами. «Золотой голос России» Николай Басков, отошедший в последнее время от вычурного стиля в одежде, пояснил разительные перемены в своей жизни.
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