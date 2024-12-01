РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    "токсического опьянения"? Всё ещё клей мохают?Задержаны 18 подр...
  • Eduard
    И теперь зависят от вентиляторов!Страны Балтии отк...
  • Элеонора Коган
    Хоть накормили его?В Ленобласти пойм...

Басков пояснил резкую смену имиджа: «Девчонки должны наряжаться»

Басков пояснил резкую смену имиджа: «Девчонки должны наряжаться»

Артист, судя по всему, отказался от нарядов с перьями и стразами. «Золотой голос России» Николай Басков, отошедший в последнее время от вычурного стиля в одежде, пояснил разительные перемены в своей жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх