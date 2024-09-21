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Потапов р Гру: «Игроки, которые с ним работали, сказали, что это копия Хартли. Видение хоккея, диалог с игроками, пресс-конференции – это практически то же самое»

– Какое впечатление от игры вашей бывшей команды – «Трактора»? – Класс, мне очень нравится. Североамериканский подход, оказывается, стал для многих ребят вторым дыханием, по крайней мере на предсезонке.

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