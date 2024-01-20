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США призвали признать Палестину государством

США призвали признать Палестину государством

Пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна 20 января заявил, что США должны признать государство Палестина, а не ограничиваться лишь разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

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