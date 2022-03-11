Нуркен Мазбаев: «Обе команды были в равных условиях»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал победу над «Ордабасы» (1:0) во 2-м туре КПЛ. – Во-первых, хотел бы поздравить всех болельщиков команды с первой победой в этом сезоне.

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