Новый кроссовер на нашем рынке: 4,6 секунды до сотни!

У модели AITO SERES M5 есть полностью электрическая версия, но в Россию ее не завозят, потому что существует более интересный для нас вариант – с последовательным гибридом, который лучше подходит для российских зим (и инфраструктуры).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии