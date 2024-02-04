Зарема Салихова: Руй Витория — кандидат номер один в "Спартак"

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, выразила мнение, что португальский специалист Руй Витория, который 4 февраля покинул пост главного тренера сборной Египта, должен вернуться в состав красно-белых, сменив Гильермо Абаскаля.
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