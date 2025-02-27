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Газета.ру

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МГППУ: создана нейросеть, которая по рисунку выявляют особенности ребенка

МГППУ: создана нейросеть, которая по рисунку выявляют особенности ребенка

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создают нейросетевой программный комплекс для интерпретации результатов теста "Рисунок человека", по которому психологи устанавливают личностные особенности детей и подростков.

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