МГППУ: создана нейросеть, которая по рисунку выявляют особенности ребенка

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создают нейросетевой программный комплекс для интерпретации результатов теста "Рисунок человека", по которому психологи устанавливают личностные особенности детей и подростков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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