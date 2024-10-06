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Вечерний Новосибирск

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Гармонист из Новосибирска выступил в передаче «Привет, Андрей!»

Гармонист из Новосибирска выступил в передаче «Привет, Андрей!»

Программа, которая вышла в эфир 5 октября, была посвящена памяти композитора Вячеслава Добрынина.  Ведущий Андрей Малахов и гости студии вспоминали любимые композиции и то, каким человеком и артистом был Вячеслав Добрынин.

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