🇷🇺🔥🇺🇦 Армия России наносит массированные удары по грузовому флоту, портам и складам врага в районе Одессы ▪️Продолжается нанесение групповых ударов по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.