Мэр американского Смитс-Стейшн не выдержал разоблачений своей двойной жизни

49-летний Бубба Копеленд, занимавший должность мэра небольшого городка Смитс-Стейшн в американском штате Алабама, а также служивший пастором в соседнем городе, свел счеты с жизнью после того, как стало известно, что он размещает в интернете свои фото в женской одежде под эротическими рассказами собственного сочинения.
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