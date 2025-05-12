Эксперт: в Турции роспуск РПК рассматривается как спасение от развала

Роспуск Рабочей партии Курдистана стал результатом длинного процесса, в котором участвовали власти Турции, рассказал «Звезде» доктор политологии Университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики Филологического факультета РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.
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