Дрэймонд Грин о Нуркиче: «Я уничтожил этого малыша, а он ставит под вопрос мои личностные качества. Что за трус»

12 декабря Грин был отстранен за удар Нуркича по лицу в гостевой игре в Финиксе. Во время следующей встречи баскетболисты «Уорриорз» и «Санз» продолжили конфронтацию, после чего боснийский центровой заключил, что его оппонент «ничему не научился и не заслуживает второго шанса».