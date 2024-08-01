Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Таке все за ресурсы бьются. Высокие слова лишь обертка.Запад бьется не з...
  • Галина Друзина
    Про корейцев я согласна, а вот индусы - они нам не нужны.Таджики поедут до...
  • Игорь Овчаренко
    Зачем нам всё это черное царство?Таджики поедут до...

"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

Коллаж Царьграда Вчера 3,9K прочитали Либеральные творческие релоканты только что получили урок, который они вряд ли усвоят: из Киева раздался призыв изгнать актрису Чулпан Хаматову с одного из европейских кинофестивалей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
Только бы добрая и щедрая Россия не пустила этих перебежчиков обратно, а как сложится их никчемная жизнь в &quot;цветущих садах&quot; - глубоко плевать.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх