"Отменяли" Хаматову — а испугались все творческие релоканты. "Награда" за предательство России только одна

Коллаж Царьграда Вчера 3,9K прочитали Либеральные творческие релоканты только что получили урок, который они вряд ли усвоят: из Киева раздался призыв изгнать актрису Чулпан Хаматову с одного из европейских кинофестивалей.
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