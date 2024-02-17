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Четыре российских региона подверглись атаке украиских беспилотников

Четыре российских региона подверглись атаке украиских беспилотников

Украинские беспилотники массово атаковали ряд российских регионов минувшей ночью. Более 15 дронов ВСУ были уничтожены системой ПВО в Белгородской, Брянской, Воронежской и Калужской областях, сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах.

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