ТАСС: АПЛ "Архангельск" спустят на воду во второй половине ноября

Атомная подводная лодка (АПЛ) "Архангельск" проекта 885М шифр "Ясень-М" в текущем месяце будет выведена из эллинга предприятия "Севмаш" в Северодвинске, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.