Овощное рагу "По мотивам"

Мой рецепт по мотивам «Овощное рагу с сосисками» автора Юлюнюк. Спасибо автору за замечательный рецепт! Я его немного изменила, добавив вместо сосисок фарш, положив кабачки и цукини, и готовила в мультиварке.
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