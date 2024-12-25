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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Педагогический совет в детском саду.

Педагогический совет в детском саду.

20 декабря в государственном учреждении образования ´Детский сад №77 г. Бобруйска´ состоялся педагогический совет, на котором рассматривались вопросы по развитию речи и культуре речевого общения воспитанников по средствам использования различных методов обучения и воспитания .

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