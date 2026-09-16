Профессор Безлепкина: жажда и потеря веса могут быть признаками диабета

Доктор медицинских наук, профессор Ольга Безлепкина рассказала, что повышенный аппетит, жажда и немотивированная потеря веса могут быть признаками сахарного диабета 1-го типа, который чаще диагностируют у детей.
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