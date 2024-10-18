Французский бетонный гигант Lafarge обвиняется в финансировании терроризма - Reuters

По словам французского прокурора по борьбе с терроризмом и главного истца, Lafarge, дочерняя компания производителя цемента Holcim, предстанет перед судом во Франции по обвинению в финансировании терроризма и нарушении европейских санкций для поддержания деятельности своего завода в Сирии.