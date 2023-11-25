Губернатор Шумков поздравил мам Курганской области с наступающим праздником. Видео

В канун Дня матери губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к женщинам региона. Тематический концерт «Профессия Мама» прошел на сцене областной филармонии 25 ноября, передает пресс-служба правительства региона.
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