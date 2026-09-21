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Shooting near Ontario synagogue injures two, including officer

A Sunday night shooting near a synagogue in the southern Ontario city of Belleville has left two people injured, including a local police officer.

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