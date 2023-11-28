Почему крайне опасно выталкивать или «выдергивать» тросом машину из сугроба

Если с неба выпадает чуть больше снега чем обычно, в городах почти всегда случается «снежный коллапс» на дороге — «никогда такого не было и вот опять»! При этом неприятности поджидают автовладельца не только в пути, но и при выезде со стоянки.
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