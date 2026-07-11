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Дзюба: «Было бы интересно посоревноваться в Саудовской Аравии при Роналду, увидеть, как все это смотрится»

Дзюба: «Было бы интересно посоревноваться в Саудовской Аравии при Роналду, увидеть, как все это смотрится»

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба признался, что ему было бы интересно сыграть в чемпионате Саудовской Аравии, в котором выступает за «Аль-Наср» нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

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