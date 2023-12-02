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Мировое обозрение

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Немцы хотят сократить помощь Украине

Немцы хотят сократить помощь Украине

Британское издание The Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина сообщило, что Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь.

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