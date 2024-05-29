Компания Фридмана допустила обращение в суд из-за потери более $7 млрд

Компания ABH Holdings (ABHH) российского бизнесмена Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова сообщила о потере активов на $7 млрд, включая "Альфа-банк Россия", из-за бездействия кипрских и европейских регуляторов.