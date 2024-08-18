В Калмыкии полицейскими установлена личность подозреваемого в убийстве

25 июня 2024 года, в ночное время в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Городовиковский» поступило телефонное сообщение от жителя Москвы, с просьбой оказать содействие в розыске его бывшей супруги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии