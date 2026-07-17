The Ritz-Carlton Baku: адрес для тех, кто путешествует ради впечатлений

Есть города, которые достаточно увидеть. А есть те, которые требуют времени. Баку — именно такой. Здесь крепостные стены Старого города соседствуют с авангардной архитектурой Захи Хадид, традиционные чайные — с авторскими коктейльными барами, а шум Каспия становится лучшим аккомпанементом неспешным прогулкам.