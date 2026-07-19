Джордж Расселл о 5-секундном штрафе Хэмилтона: «Это был гоночный инцидент»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Бельгии. Расселл не сумел добраться до финиша, вылетев с трассы после контакта с болидом « Феррари » под управлением Льюиса Хэмилтона .