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Джордж Расселл о 5-секундном штрафе Хэмилтона: «Это был гоночный инцидент»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Бельгии. Расселл не сумел добраться до финиша, вылетев с трассы после контакта с болидом « Феррари » под управлением Льюиса Хэмилтона .

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