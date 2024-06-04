Всем бояться!

Вы только не смейтесь, но это такая подача большой статьи сегодня в The Sunday Times: «Вы думаете, с кем вы шутите, мистер Путин?» Материал о страшной и грозной Финляндии, которая готова отражать «российскую агрессию» даже там, где ее нет.
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