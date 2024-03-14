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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы ЦВО сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы ЦВО сорвали ротацию войск ВСУ на Авдеевском направлении

Высокий уровень подготовки расчетов РСЗО «Град» позволяет оперативно наносить огневое поражение по выявленным местам скопления личного состава и техники ВСУ.

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