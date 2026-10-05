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Девушка

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Как на самом деле определить тип эмульсии в косметике и правильно смывать стойкий BB-крем

Как на самом деле определить тип эмульсии в косметике и правильно смывать стойкий BB-крем

Когда я впервые столкнулась с ситуацией, где состав на упаковке говорил одно, а поведение продукта — совершенно другое, мне потребовалось время, чтобы перестать слепо доверять списку ингредиентов.

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