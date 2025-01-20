Леонов заявил, что действия «черных» юристов по выбиванию денег из больниц поставлены на поток

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что российские врачи подвергаются специально организованным провокациям со стороны пациентов и их «черных» юристов, которые пытаются нажиться на судебном разбирательстве.