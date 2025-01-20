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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Леонов заявил, что действия «черных» юристов по выбиванию денег из больниц поставлены на поток

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью «Парламентской газете» рассказал, что российские врачи подвергаются специально организованным провокациям со стороны пациентов и их «черных» юристов, которые пытаются нажиться на судебном разбирательстве.

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