В Пензенской области полицейскими и общественниками проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Защита»

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении детей и подростков, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в период с 1 по 10 июня 2024 года на территории Пензенской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Защита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии