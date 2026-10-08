Куда делся шеф гестапо Мюллер: единственный нацист высшего эшелона, чья судьба неизвестна

Из всего высшего руководства нацистской Германии Генрих Мюллер — единственный, о ком историки до сих пор не могут сказать с уверенностью: где и когда он умер.
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