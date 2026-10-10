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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили 725 украинских дронов самолетного типа

Силы ПВО за сутки сбили 725 украинских дронов самолетного типа

Средства ПВО в минувшие сутки уничтожили 725 вражеских беспилотников самолетного типа в зоне спецоперации.

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