НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

КАФ проведет заседание исполкома и обсудит план Инфантино продать долю прав на чемпионат мира

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на следующем неделе проведет заседание исполкома, чтобы оценить и проанализировать план главы ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира, сообщает журналист Sky Роб Харрис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии