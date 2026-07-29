КАФ проведет заседание исполкома и обсудит план Инфантино продать долю прав на чемпионат мира

Африканская конфедерация футбола (КАФ) на следующем неделе проведет заседание исполкома, чтобы оценить и проанализировать план главы ФИФА Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира, сообщает журналист Sky Роб Харрис.
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