Джеффри Сакс выдвинут на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого за активную миротворческую позицию

К выдвижению на Международную премию мира имени Л. Н. Толстого привели активная миротворческая деятельность и неустанная борьба видного американского экономиста Джеффри Сакса в защиту прав и свобод человека.
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