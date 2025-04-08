«Акинфеев такого пинка мог дать!» Чем поражал молодой Игорь: вспоминает тренер вратарей ЦСКА Крамаренко

Уникальный характер.Через месяц с небольшим исполняется 20 лет Кубку УЕФА, завоеванному ЦСКА. Тремя годами ранее, в 2002-м, дубль ЦСКА возглавил Юрий Аджем — и быстро подтянул в команду никому не известного, совсем юного голкипера.