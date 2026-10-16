Премьер Чехии Андрей Бабиш, беседуя с журналистами, заявил, что американский лидер Дональд Трамп подвёл Европу, заключив сделку по дизельному топливу с президентом России Владимиром Путиным.
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