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«Челси» интересен Коло-Муани, «МЮ» тоже следит за форвардом. Для «Баварии» он будет приоритетом, если не купят Кейна

24-летний игрок сборной Франции интересен «Челси», также за ним следит «Манчестер Юнайтед». Кроме того, Коло-Муани может стать приоритетной трансферной целью «Баварии» – в случае срыва перехода нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

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