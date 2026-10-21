Есть профессии, которые невозможно освоить по учебникам, — они рождаются из личного опыта, переездов, неожиданных поворотов и умения видеть в каждом человеке не просто сотрудника, а часть большого механизма.
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