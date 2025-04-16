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Силовики сообщили о существенных потерях ВСУ в Горнальском монастыре

Силовики сообщили о существенных потерях ВСУ в Горнальском монастыре

Украинские формирования, которые засели на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области, понесли существенные потери, сообщили в российских силовых структурах.

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