Коммунизм как грех. Снова о Церкви официальной

Olegus

Маркс, Энгельс и Ленин, отмечены нескрываемой ненавистью к Русскому миру. Карл Маркс писал: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы – Россию». Энгельс: «Славяне – раковая опухоль Европы... Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». Ленин: «"Ивашек" надо дурить… Без одурачивания "Ивашек" мы власть не захватим… А на Россию мне плевать...». До революции 1917 года Украина, Белоруссия и Казахстан, например, считались такой же неотъемлемой частью России, как Псков и Рязань, например: то есть регионами безусловно русскими, хотя и со своей историей, разумеется. Дальше в ходе борьбы с «великорусским шовинизмом» большевики отрезали от России ряд регионов и начали искусственно создавать там государственность. Цитирую характерное из Владимира Ильича (ПСС, том 26, стр. 108): Статья «О национальной гордости великороссов» «Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т.д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам.»