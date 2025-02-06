В Финляндии внесли закон об ограничении гражданам РФ сделок с недвижимостью

Закон о запрете приобретения недвижимости лицам, страна гражданства которых может представлять угрозу для безопасности Финляндии, внесен в финский парламент, сообщает пресс-служба минобороны Финляндии 6 февраля на официальном интернет-портале государственных органов.
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